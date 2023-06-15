Одновременно вступив в брак, 2143 пары женихов и невест в Индии попали в Книгу рекордов Гиннеса

Молодожёнов поздравили как приехавшие на торжество правительственные чиновники, так и священники, проводившие бракосочетание.

Были устроены две церемонии — индуистская и мусульманская, в зависимости от вероисповедания людей, пожелавших пожениться.

Свадьба была организована местным благотворительным фондом, который помогает малоимущим слоям населения.

Немало людей просто не имели возможности пожениться, так как у них не было денег на свадьбу, и массовое бракосочетание стало хорошим выходом из положения.

Помимо свидетельств о браке, молодожёны получили подарки: продукты питания, украшения для невест, матрасы и постельное белье, кухонные принадлежности и бытовую технику (телевизоры, холодильники и кухонные плиты).