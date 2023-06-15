Выращивание диких фиалок на огороде: советы опытного цветовода

Как посадить дикие фиалки и правильно ухаживать за ними, рассказал опытный эксперт.

Традиционно семена высевают осенью непосредственно в грунт.

Собранные свежие семена заглубляются у самой поверхности, поверх укладывается слой мульчи на основе торфа или сухой листвы.

Весной выйдут первые ростки, когда почва достаточно оттает после зимы. Дальнейшее развитие идет очень быстрыми темпами.

Если почва подкисленная, растение начинает вянуть. При появлении таких признаков фиалки нужно перенести в другое место, более подходящее, чтобы они не погибли.

Цветок надо извлечь из земли цельным комом, потом корешки аккуратно очистить, убрать подгнившие отростки, срезать цветоносы, удалить нижние листочки.

Места срезов обрабатываются древесным углем. Во время плановых пересадок необходимо частично обновляем грунт.

Фиалки могут долго оставаться без воды, они устойчивы к засухам. Однако при наступлении жары, регулярные и частые поливы нужны обязательно.

Хорошо отзываются цветы на травяные ферментированные подкормки в жидком виде. Нежные и хрупкие на вид фиалки стойко переносят холодные зимы даже без укрытия.

Они не боятся снега, мороза, дождя, весенних возвратных заморозков.