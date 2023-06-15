Дачный эксперт рассказал о правильном хранении яблок, чтобы они оставались вкусными и свежими

22:41 2023-06-15

Если у вас на даче много яблонь, наверняка они заваливают вас урожаем, который некуда девать. Чтобы плоды не пропали, на них нужно быстро найти покупателя или создать правильные условия для хранения.

Предлагаем несколько советов, которые помогут сохранить яблоки на долгий срок сочными и крепкими.

Первым делом нужно перебрать весь урожай, убрать все плохие плоды, порченые или побитые, треснутые.

Если этого не сделать, поврежденные яблоки будут выделять этилен, который приведет к порче других плодов, хранящихся рядом.

Храним урожай в прохладном месте, соблюдая температуру 0-4 градуса. Чтобы яблоки не гнили, надо минимизировать контакт плодов друг с другом, раскладывая их в один слой.

Можно уложить яблоки в специальные лотки, располагая плоды на расстоянии друг от друга.

Помещение, выбранное для хранения, должно хорошо проветриваться. Избегайте повышенной влажности, его нужно поддерживать на стабильном уровне.

Не храните плоды в герметичных контейнерах, плотно уложенных друг на друга. Такое содержание яблок закончится скоплением влаги и быстрой порчей.

Всегда надо проводить ревизию плодов, лежащих на хранении. Если заведется одно гнилое яблоко, оно быстро заразит другие. Его нужно сразу убирать из лотка.

Если яблоки оставили для употребления в пищу в течение недели, держите их при комнатной температуре, в сухом месте, далеко от прямого солнца.

Показать следующие комментарии
Фото