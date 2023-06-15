Дачный эксперт рассказал о правильном хранении яблок, чтобы они оставались вкусными и свежими

Предлагаем несколько советов, которые помогут сохранить яблоки на долгий срок сочными и крепкими.

Первым делом нужно перебрать весь урожай, убрать все плохие плоды, порченые или побитые, треснутые.

Если этого не сделать, поврежденные яблоки будут выделять этилен, который приведет к порче других плодов, хранящихся рядом.

Храним урожай в прохладном месте, соблюдая температуру 0-4 градуса. Чтобы яблоки не гнили, надо минимизировать контакт плодов друг с другом, раскладывая их в один слой.

Можно уложить яблоки в специальные лотки, располагая плоды на расстоянии друг от друга.

Помещение, выбранное для хранения, должно хорошо проветриваться. Избегайте повышенной влажности, его нужно поддерживать на стабильном уровне.

Не храните плоды в герметичных контейнерах, плотно уложенных друг на друга. Такое содержание яблок закончится скоплением влаги и быстрой порчей.

Всегда надо проводить ревизию плодов, лежащих на хранении. Если заведется одно гнилое яблоко, оно быстро заразит другие. Его нужно сразу убирать из лотка.

Если яблоки оставили для употребления в пищу в течение недели, держите их при комнатной температуре, в сухом месте, далеко от прямого солнца.