В Турции мужчина разрушил стену в подвале и нашел древний подземный город на 20 000 человек

Он разрушил стену и обнаружил туннель, который оказался частью огромного подземного города Деринкую.

Заброшенный город находится на глубине 280 футов. На протяжении веков примерно до 1920-х годов там жило около 20 000 человек.

По данным Департамента культуры Турции, он был построен фригийцами в восьмом-седьмом веках до нашей эры. Впервые он упоминается в письменном тексте в 370 г. до н.э.

В настоящее время часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, Деринкую открыт для посетителей, хотя они могут исследовать только восемь из ее 18 уровней.

Каппадокия особенно подходит для подземных жилищ — ее ландшафт состоит из вулканического пепла, называемого туфом, который является податливым и сухим, что позволяет легко вырезать его с помощью простых инструментов.