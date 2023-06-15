Симоньян обвинила Рыбакова в желании отдать Крым киевскому режиму

«Вы предлагаете, что им отдать? Они много раз заявили, что они будут с нами договариваться только когда мы отдадим все наши новые территории, 4 региона, и Крым и Севастополь <…> ваша партия поддерживает отдать Украине Крым? Мною выслушано более чем достаточно ваших размышлений. Вы пытаетесь выставить себя прекраснодушным человеком, а остальных поставить в позицию жестоких и кровожадных людей, которые поддерживают уничтожение человеческих жизней», — сказала Симоньян в эфире передачи «Своя правда».

Журналистка подчеркнула факт того, что Россия выступает против уничтожения человеческих жизней и именно по этой причине вернула себе Крым.

В свою очередь, Рыбаков не смог дать исчерпывающий ответ на вопросы Маргариты Симоновны, после чего подвергся критике в Сети.

Пользователи социальных сетей считают, что Николай Рыбаков не раздумывая готов не только Крым, но и всю Россию сдать Украине и её западным спонсорам.