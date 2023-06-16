Полынь против колорадского жука: как спасти картофель от его главного врага на этапе формирования клубней

Если химические средства применять не хочется, а колорадские жуки продолжают атаковать, можно прибегнуть к "бабушкиным" средствам. Какие составы помогут спасти картофель от прожорливого вредителя?

Тополиные листья

Для этого полведра листьев тополя 15 минут прокипятить в 10-литровой емкости с водой. Настаивать три дня, а потом опрыскать картофельную ботву. Процедуру провести 3-5 раз за сезон.

Полынь

Очень эффективен настой полыни и золы. Для приготовления средства надо взять около 200 гр. свежей измельченной полыни, добавить туда 1 ст. древесной золы, залить 10 л кипятка, размешать, настоять пару дней. Перед применением процедить.

Еще один вариант - простой отвар полыни горькой. Траву нужно собрать в период ее цветения. 1 кг провяленного растения (или 700 гр. сухого), измельчить, залить 10 л воды. Довести до кипения, кипятить 15 минут. Перед поливом процедить.

Ботва томатов

Для приготовления этого средства надо 1 кг пасынков и листьев томатов залить 10 л воды, настоять 5 дней. Размешать, процедить и для прилипаемости добавить жидкого мыла.

Если народные средства не помогли, лучше прибегнуть к готовым препаратам. Например, таким, как "Актеллик", "Децис", "Инта-Вир", "Цимбуш" и другим. Применять строго по инструкции.