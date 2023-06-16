Урожайная и сладкая свекла: чем подкормить корнеплод в период вегетации, чтобы получить такой результат

Как ухаживать за свеклой, чтобы и корнеплодов было много, и вкус ее был отличный? Эксперты уточняют, что в период вегетации культуре нужно не менее 2-3 подкормок.

Первую подкормку надо провести еще до появления всходов. Для этого приготовить маточный настой куриного помета или коровяка (из расчета 1 кг на 10 л воды). Настоять 4 дня, и опять развести с водой (1:10). Добавить туда же 1 гр. борной кислоты (чтобы защитить сердечки от гнили).

Расход - 10 л на 15 погонных метров грядки. Раствор следует проливать в междурядья - чтобы не обжечь листья культуры. После внесения подкормки надо обильно полить свеклу по листьям.

Как вариант - можно подкормить корнеплоды раствором нитрофоски. Для этого 30 гр. вещества, 300 гр. золы растворить в 10 л воды.

Вторую подкормку надо провести через 2 недели после первой. Она должна быть фосфорно-калийной (с содержанием бора, марганца, магния, цинка). В третий раз надо подкормить свеклу в фазе смыкания ботвы. Для этого полить по междурядьям раствором фосфорно-калийных удобрений (40 г на 1 кв.м).