Бывалый огородник дал советы о том, как гарантированно избавиться от сорной травы в саду

Как избавиться от сорняков в саду, которые очень быстро отрастают и нагружают постоянными заботами дачников - разбираемся вместе с экспертом дачного хозяйства.

Укладываем мульчу

Органические отходы в виде стружки дерева, соломы, листвы можно уложить плотным слоем вокруг растений, которые надо защитить от сорняков, а также в междурядьях.

Мульча будет сдерживать рост сорняков и послужит дополнительным питанием для огородных культур.

Закрываем свет

Закройте землю вокруг культурных посадок тканью или картоном, предварительно выполов сорную траву. Под таким укрытием сорняки точно не пробьются.

Они будут лишены главного условия для успешного роста - солнечного света.

Создаем плотные посадки

Если растения посажены густо, они будут покрывать грядку сплошным ковром, создавая при этом тень - то, что не любят сорняки.

Также культурные растения, растущие кучно, будут успешно конкурировать за питательные вещества в почве с сорной травой.

Ручная работа

Классический традиционный метод борьбы с сорняками, он же наиболее действенный, никто не отменял. Периодически выдергиваем сорняки руками, заметив их на грядке.

Не проходите мимо, не поленитесь лишний раз нагнуться.

О пользе рыхления

Рыхление облегчает удаление сорняков, выворачивая корни растений на поверхность. Остается только собрать их рукой и выбросить.

При этом культурные посадки получать дополнительный кислород, что тоже очень важно.

Нормы севооборота

Соблюдайте правила севооборота, грамотно меняя каждый год места высаживания огородных растений.

Эта мера уменьшит активность сорняков, нарушив циклы их роста, и улучшит структуру почвы в целом.

Гербициды

В самом тяжелом случае воспользуйтесь специальными препаратами, которые сделаны на основе органических натуральных ингредиентов.

Желательно проводить таким способом точечную обработку сорняков.