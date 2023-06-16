Томаты нельзя обильно поливать в жару

Помидоры любят регулярный полив. Из-за недостатка влаги их плодообразование снижается,а урожайность падает.

Но слишком обильный полив в жаркую погоду может навредить. Поэтому при высоких температурах томаты нужно поливать правильно.

В первую очередь, надо ориентироваться на состояние грунта. Если он слишком сухой, значит, томатам необходим срочный полив.

В жару помидоры нужно поливать один раз в два дня, расходуя примерно полведра воды на растение. Если полив не проводился вовремя и земля слишком пересохла, выливать большое количество воды под кустики категорически нельзя.

Нужно делать это постепенно, выливая по одному литру воды под каждый куст. Слишком обильный полив в жару может навредить растениям и полностью погубить урожай томатов.