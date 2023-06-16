Дачный эксперт указал на типичные ошибки в поливе баклажанов: посмотрите, что можно исправить

Разбираемся вместе с экспертом, как не надо поливать баклажаны, чтобы урожай вырос на славу.

Много воды

Излишки воды при поливе провоцируют застой влаги в почве и излишней ее заболоченности. Это первая причина загнивания корней.

Перерывы

Поливы должны быть регулярными, проводиться по выбранной схеме, без долгих перерывов. Резки перепады между поливами вызывают стресс у баклажанов.

От этого они могут начать гнить после цветения. Также нерегулярный полив вызывает появление трещин на плодах.

Верховой полив

Многие дачники привыкли поливать баклажаны сверху сильной струей. Такое действие нарушает структуру почвы, может вызвать распространение патогенов по листьям.

Также при этом увеличивается риск грибковых инфекций.

Полив в жару

При поливе в жаркое время суток, вода быстро улетучивается от действия солнечных лучей. В итоге эффективность полива - нулевая, а дачник тратит воды больше, чем нужно.

Поверхностное увлажнение

Если при поливе вы смачиваете только верхний слой почвы, то корни будут расти только у поверхности и не сформируются мощными и крепкими.

Обязательно проверяем, насколько глубоко увлажнилась почва при поливе, важно, чтобы вода достигала корневой системы баклажана.

Нехватка влаги

Поливая баклажаны небольшим количеством воды, мы лишаем их возможности нормального развития, создаем растениям стресс. Плоды будут мелкими и невкусными.

В засушливые периоды обязательно обеспечиваем растение дополнительной влагой, чтобы оно легче пережило трудное время.