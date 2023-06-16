Луковую муху можно побороть березовыми опилками

После заготовки березовых дров зачастую остается много опилок. Выбрасывать их не надо - на их основе можно приготовить отличный настой для борьбы с луковой мухой.

Для приготовления этого средства березовые опилки на сутки замачивают в воде. После чего в раствор следует добавить 50 мл березового дегтя.

Этим средством нужно тщательно обработать грядки с пораженным луком. Кроме борьбы с вредителем, раствор способен бороться с сорняками.

Кроме того, с его помощью можно хорошо увлажнить грядки.

В идеале нужно проводить обработку лука еще до того, как начинается активность луковой мухи. Запах березового дегтя отпугивает насекомых от растений, и они даже не посмеют к ним приближаться.