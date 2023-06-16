При посадке клубники и земляники уделяйте пристальное внимание севообороту

В качестве предшественников нежелательны картофель и томаты, в связи с распространением вертициллезного увядания, а так же репчатый лук, после которого возникает опасность поражения земляники нематодой.

Очень важна защита участка, где будет посажена клубника, от ветров, обеспечивающая благополучную перезимовку и хорошее развитие ягодника.

Земляника любит соседство других растений, особенно цветов и трав. Между рядами можно выращивать лук-порей, чеснок, салат.

Предпосадочная подготовка почвы для клубники (земляники)

Предпосадочные участки перед посадкой клубники (земляники), перекапывают на полный штык лопаты. Далее боронуют, выравнивают, делают борозды и предпосевной полив.

Под перекопку вносят удобрения: 5-10 кг. перегноя, 50-60 г. суперфосфата и 20-30 г. калийной соли на 1 кв.м.

Сроки посадки клубники (земляники)

Лучший срок для посадки клубники: вторая половина августа, первая половина сентября. Это позволяет до наступления холодов рассаде прижиться и дать пару новых листочков.

Возможна и июльская посадка.

Весенняя посадка может дать положительные результаты, при условии, что она проведена рано, до наступления высокой температуры. Сразу после посадки растений необходимо полить и замульчировать.

Схема размещения и правила посадки клубники земляники

На больших участках, плантациях, рекомендуется схема грядок клубники - однострочная, узкополосная. Размещение растений земляники с расстоянием: между рядами 80 см., между растениями в ряду 15-30 см.. В производственных условиях на 1 га. высаживают 56-83. тысячи кустов клубники (земляники).

При правильной посадке сердечко должно быть на уровне почвы.

При легком потягивании за лист, рассада не должна вытаскиваться из почвы. После посадки клубники надо ее полить обильно по бороздам. Через 2-3 дня полив повторить. Далее поливы повторяются каждые 4-5 дней до полной приживаемости клубники.

На приусадебных участках клубнику можно высаживать в грядах однострочным кустовым способом, расстояние между грядами 60 см., между кустами 25-30 см.

Уход за посадками клубники (земляники)

Весной, при необходимости сделать подсадку рассады вместо погибшей. Почву содержать чистой, рыхлой и влажной.

Как правило первый год клубника (земляника) не нуждается в подкормках. Если растение развивается медленно, то в мае-июне вносить азотные подкормки.

Уход за плодоносящей клубникой

Весной начинать уход за клубникой надо с очистки старых листьев, отмерших растений. Собранные листья удаляются и уносятся с участка.

Если клубника плодоносит 1 раз за сезон, то после сбора урожая через неделю скашиваются листья. Это усиливает рост корневой системы, останавливается отращивание усов, что повышает эффективность работ по защите растений от вредителей и болезней. После того как листья скошены, надо внести аммиачную селитру 20 гр на 10 л воды.

Перед цветением и после сбора урожая вносят органо-минеральную смесь, состоящую из 30 кг перегноя + 100 г. аммиачной селитры + 300 г суперфосфата + 100 г хлористого калия - на 10 кв. Либо подкормки по схеме.

Подкормка весной:

2 кг. перепревшего навоза + 2 ст. л. сульфата аммония + 8 л. воды. Перемешать, под каждый куст по 0,5-1 л.

Во время бутонизации:

2 ст. л. нитроаммофоски + 1 ст. л. калийной соли + 10 л. воды. Под каждое растение 0,5 л. по влажной земле.

Во время налива ягод:

1 стакан древесной золы + 1 ст. л. комплексного минерального удобрения. Под корень 1 л.

В конце июля для закладки цветочных почек для плодоношения в следующем сезоне:

Рассыпать сухие монопрепараты в междурядьях и заделать граблями, можно рассыпать древесную золу 5 стаканов на 1 м² грядки, или внекорневая подкормка по листу 5 г сернокислого калия на 10 л воды.

Для ремонтантной клубники после осеннего сбора ягод:

1 л. золы + 10 л. воды, на 2-3 суток, разводим 1 л. раствора с 1 л воды и поливаем каждый куст по влажной земле из расчета 1 л. на куст.

Обычную клубнику присыпать междурядья перегноем и неглубоко заделать его.

Поливать клубнику надо умеренно-часто. Примерно 8-10 раз за сезон. Полив во время сбора урожая можно только в сухое лето. Дополнительно растения подкармливают компостом и хорошо поливают зеленым удобрением (настоем крапивы или травы).

Уборка урожая садовой земляники

В зависимости от сорта и климатических условий сбор ягод начинается в конце мая - начале июня и длится 25-35 дней. Если клубника ремонтантная, то сбор урожая длится весь период вегетации.

Защита от зимних повреждений

В районах, где снега недостаточно или вовсе отсутствует, но холода наступают, клубнику надо укрывать укрывным материалом: ботвой, стеблями, соломой, тканью.

Клубнике могут нанести ущерб возвратные заморозки, которые иногда совпадают с бутонизацией или цветением. В этом случае лучше сажать поздние сорта клубники.

Для защиты от заморозков можно применять задымление или опрыскивание растений водой.