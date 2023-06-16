Неидеальное лето: как ухаживать за огородом в жару, дожди или холод

Какие нюансы надо учеть и как выстроить свою работу по уходу за участком в зависимости от температурного градуса и влажности?

Когда на улице жара

При такой погоде дачники сталкиваются с тем, что растениям не хватает влаги и они рискуют получить солнечные ожоги. В этот период нужно очень внимательно отнестись к прополкам.

На участках, где культуры поливаются часто, сорняки подчистую можно и не полоть: они создадут тень, которая не позволит солнцу "сжечь" растения. Если возможности часто поливать нет, от сорняков лучше избавиться, потому что они оттягивают на себя часть влаги.

Желательно по максимуму увеличить количество поливов. После каждого полива - подкладывать светлую мульчу: солому, опилки.

В жарком лете есть и свои плюсы: минимум вредителей и болезней.

Дождливый сезон

От избытка влаги страдает и надземная часть растений, и корневая система. Корни даже могут сгнить, и тогда растение погибнет. Зато такую погоду обожают сорняки, которые бурно идут в рост, и вредители.

В таких условиях надо чаще полоть грядки, и при рыхлении добавлять сухой речной песок. Еще - чаще осматривать растения и приступать к обработке при самых первых признаках заболеваний.

Вместо органики лучше подкармливать культуры сухой золой.

Для уборки урожая лучше выбрать день без дождя. А томаты вообще снимать незрелыми, чтобы их не поразила фитофтора.

Холодное лето

Недостаток тепла тормозит рост культур, им сложно получать из почвы питательные вещества. Что делать в таком случае? Сократить поливы, чаще и глубже рыхлить почву, перед этим посыпав ее сухим песком или золой.

Также имеет смысл провести профилактические обработки фунгицидами, проредить растения, убрать лишние листья - так растение получит больше воздуха.