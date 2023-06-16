Георгины быстрее расцветают в затененном и влажном месте

Георгины очень нетребовательны и будут цвести, даже если посадить их в глубокой тени. Но вот размеры и количество соцветий при этом будут значительно меньше, чем хотелось бы.

Идеальное место для высадки георгинов - участок в легкой полутени. Также для этих цветов важна умеренная влажность.

Чтобы ускорить цветение георгинов, необходимо перед высадкой прорастить их клубни. Для этого нужно поместить их в емкость со слоем опилок или легкого грунта, а сверху накрыть полиэтиленом, оставив узкую щель.

Периодически клубни нужно опрыскивать из пульверизатора. Это даст возможность пробудить после зимы ростовые почки.