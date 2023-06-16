Картофельная ботва: правда ли, что ее надо сломать для повышения урожайности

Ломать или не ломать ботву? Этот вопрос периодически становится камнем преткновения между разными земледельцами. Как известно, именно в первый месяц после появления цветков клубни картошки растут быстрее всего.

Потому многие огородники считают, что было бы разумно "перенаправить" энергию, которая идет на наращивание наземной зеленой части, на рост клубней. Но удачной такую меру квалифицированные эксперты не считают.

Дело в том, что этот овощ, оставшись без ботвы, перестанет питать и клубни. Это значит, что обрезать ботву после цветения нельзя ни в коем случае.

Но можно притормозить ее развитие, прекратив вносить несбалансированные с другими питательными веществами (калием, фосфором) повышенные дозы азотных удобрений.

Кроме того, специалисты рекомендуют удалить цветки у обильно цветущих растений: такая мера на 10 процентов повысит урожайность клубней.