Садовод со стажем рассказал, как разводить киви в теплице на даче

Чтобы добыть семена киви, берем обычную вилку и разминаем плод. Вынимаем аккуратно черные зернышки вместе с остатками мякоти.

Укладываем их в марлю, промываем под водой, не вынимая из марли. Затем семечки выкладываем на салфетке, подсушиваем в условиях комнатной температуры.

Потом их нужно прорастить. Для этого сооружаем тепличку. В миску укладываем моркую ткань, на ней семена, покрываем все полиэтиленом.

Когда появятся ростки, помещаем их в отдельные горшочки с землей. Укладываем на поверхности, слегка посыпаем землей без уплотнения, чтобы росткам было легче пройти наверх.

Укрываем емкости пленкой. Время от времени даем растениям подышать. После этого ждем всходов, опрыскиваем землю каждый день, чтобы держать в увлажненном состоянии.

Поливаем в зависимости от времени года и температуры воздуха. Когда тепло, нужно полить 2-3 раза в неделю.

Если холодно, растение замедляет свой рост, поливы делаем по разу в две недели.