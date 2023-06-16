В июне наступает время выкапывать тюльпаны, особенно сортовые луковицы

Тюльпаны давно отцвели и требуют выкопки. Сейчас для этого настало подходящее время.

Оставленные в земле луковицы будут мельчать. Это происходит потому, что они начнут делиться и в будущем им не хватит места для наращивания своей массы.

Проще всего выкапывать луковицы тех цветов, которые были посажены в корзину. В этом случае не потребуется использовать даже лопату.

Если же цветы были высажены на клумбе, нужно при их выкопке пользоваться лопатой очень аккуратно, чтобы не повредить луковицы острым лезвием. В этом случае желательно делать небольшие надкопы и аккуратно вынимать луковицы из земли руками.