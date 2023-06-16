Аскольд Запашный рассказал о знакомстве со своей женой в Минске

Дрессировщик тигров Аскольд Запашный рассказал историю своего знакомства с супругой Элен Райхлин. Это случилось в Минске во время гастролей цирка в 2008 году.

Элен прилетела из Израиля учиться на медика в Минске. Она пришла на представление в цирк, а потом Аскольд попросил общего друга дать номер телефона понравившейся девушки.

Элен в это время встречалась с другим молодым человеком, и даже не запомнила Аскольда во время выступления. Но встреча все же состоялась, и у молодых людей завязались романтические отношения, которые привели к свадьбе.