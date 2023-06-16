У дочери Михаила Задорнова Елены недавно родился второй ребенок

В своих соцсетях дочь Михаила Задорнова, 33-летняя Елена рассказала о том, что у нее появился второй ребенок. Вместе с мужем Али Тартузи Елена Задорнова уже воспитывает старшую дочку.

Вместе с постом Елена разместила трогательную фотографию. На ней запечатлены они с мужем рядом с коляской с новорожденной.

О том, что в семье ожидается пополнение, СМИ подозревали и ранее, когда в мае Елена называла в соцсетях своего мужа отцом двух своих детей. Семья постоянно проживает на Мальте.