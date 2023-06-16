Константин Эрнст пришел в Кремль на вручение наград вместе с женой и дочерьми

Продюсер Константин Эрнст отправился в Кремль на вручение государственных наград в компании своей супруги Софьи и двоих дочерей. Ему вручил награду за фильм Вызов сам Владимир Путин.

Супруга Эрнста не смогла сдержать слез радости за мужа. Фото плачущей Софьи быстро облетело Интернет.

Рядом с матерью находились и дочери продюсера Эрика и Кира, которые также не скрывали радости за своего отца. Это первое появление девочек на публике: ранее родители старались ограждать детей от публичности.