Дачник со стажем рассказал о преимуществах использования биогумуса на дачном участке

Биогумус изготовлен на основе натуральных компонентов, поэтому абсолютно безвреден, но пользу от него растениям и почве будет ощутимая.

Биогумусом называют органическое удобрение, созданное из отходов сельского хозяйства, переработанных дождевыми червями и полезными почвенными микроорганизмами.

Продается в жидкой или сухой форме. Другое название - вермикомпост.

Биогумус насыщен всеми необходимыми растениям элементами: азотом, калием, кальцием, магнием, фосфором, микроэлементами.

Это вещество способно улучшать текстуру и состав почвы. Она лучше держит влагу, что значительно сокращает поливы.

В составе биогумуса органические вещества, которые отличаются пролонгированным действием. Они поступают в почву медленно и постепенно, процесс идет постоянно.

Растения все время насыщаются питательными элементами. Биогумус стимулирует размножение полезной почвенной флоры, оздоравливает грунт, подавляет болезни.

С биогумусом огородные культуры начинают быстрее расти и развиваться.

В биогумусе нет химических веществ, синтетических продуктов, вредных примесей.

Баланс РН у этого состава близок к нейтральному, поэтому его внесение позволяет регулировать кислотность почвы.

Почвенные микроорганизмы способствуют укреплению естественного иммунитета растений, подавляют активность патогенной флоры, деятельность вредителей.

При использовании биогумуса потребность в фунгицидах и пестицидах отпадает сама собой.

Добавляя биогумус в смесь для выращивания семян или при пересадке саженцев, мы ускоряем появление ростков и повышаем способность к адаптации.

Растения быстрее приживаются на новом месте и не испытывают стресс.