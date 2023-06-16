Дождевые черви: эффективный способ привлечь незаменимых помощников на свой участок

Во-первых, на участок дождевых червей привлечет рыхлый грунт.

Полезные существа комфортно себя ощущают в черноземе или земле, обогащенной перегноем.

"Пригласить желанных гостей" на свою дачу - дело не из простых.

Эксперты утверждают, что, если участок облюбовали кроты, дождевых червей там не будет.

Еще из их предпочтений можно отметить любовь к темноте, прохладе и влажности. Отслеживать перепады температуры на огороде можно посредством мульчирования.