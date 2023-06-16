Дождевые черви: эффективный способ привлечь незаменимых помощников на свой участок

Во-первых, на участок дождевых червей привлечет рыхлый грунт.
Полезные существа комфортно себя ощущают в черноземе или земле, обогащенной перегноем.
"Пригласить желанных гостей" на свою дачу - дело не из простых.
Эксперты утверждают, что, если участок облюбовали кроты, дождевых червей там не будет.
Еще из их предпочтений можно отметить любовь к темноте, прохладе и влажности. Отслеживать перепады температуры на огороде можно посредством мульчирования.
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