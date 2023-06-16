Дачный эксперт дал несколько советов, как правильно хранить урожай картошки, чтобы дольше был свежим

Предлагаем несколько полезных рекомендаций по хранению картофеля от опытного дачника.

Сначала ищем подходящее место. Оно должно быть прохладным, темным, с хорошей вентиляцией.

Нельзя оставлять картофель возле источников тепла, под прямыми лучами солнца. От этого клубни будут быстро портиться.

Картошку на хранение надо отправлять в сухом виде. Надо хорошо почистить клубни сухой щеточкой или дать им просохнуть на открытом воздухе естественным образом некоторое время.

Складывая картошку в погреб, нужно отобрать плохие экземпляры с повреждениями и удалить их.

Не нужно царапать или повреждать клубни другим способом при укладывании на хранение, обращайтесь с ними бережно.

Не нужно мыть картофель, который собираетесь долго хранить. Это повредит слой естественной защиты на кожице, картошка будет быстрее портиться.

Убирайте картофель в специальные контейнеры, которые могут "дышать".

Не держите клубни рядом с другими продуктами, особенно с теми, которые чувствительно реагируют на этилен (бананы, лук, яблоки).

Чаще проводить ревизию, убирая плохой картофель, который начал портиться. Иначе от него заражение пойдет по всему урожаю.

Нельзя хранить картошку в холодильнике. Под низкой температурой крахмал разрушается, превращаясь в сахар, ухудшается вкус клубней и текстура.