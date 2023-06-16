Дачный эксперт рассказал, почему садоводам не удается избавиться от тли

Чаще всего это происходит при использовании народных методов, когда садоводы пытаются обойтись без химии.
При опрыскивании растений водным раствором древесной золы и хозяйственного мыла, табака и красного перца струя жидкости просто сбивает насекомых с листьев и стеблей.
Но их место быстро занимают новые вредители, и безрезультатная борьба с тлей продолжается до бесконечности.
Чтобы избежать такой ситуации, лучше использовать биопрепараты вроде «Фитоверма» или «Фуфанона». От них тля действительно погибает, а ягодам и плодам не наносится никакого вреда.
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