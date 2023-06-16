Дачный эксперт рассказал, почему садоводам не удается избавиться от тли

20:53 2023-06-16

Многие дачники каждый сезон ведут борьбу с тлей, но у них не получается избавиться от вредителя.

Чаще всего это происходит при использовании народных методов, когда садоводы пытаются обойтись без химии.

При опрыскивании растений водным раствором древесной золы и хозяйственного мыла, табака и красного перца струя жидкости просто сбивает насекомых с листьев и стеблей.

Но их место быстро занимают новые вредители, и безрезультатная борьба с тлей продолжается до бесконечности.  

Чтобы избежать такой ситуации, лучше использовать биопрепараты вроде «Фитоверма» или «Фуфанона». От них тля действительно погибает, а ягодам и плодам не наносится никакого вреда.

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