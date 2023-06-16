Дачники объяснили, как увеличить урожай помидоров с помощью соли

Одним из самых дешевых и при этом эффективных удобрений для помидоров является обычная поваренная соль.

Благодаря содержанию натрия и хлора, белый порошок стимулирует формирование завязей и рост плодов.

Одновременно соль защищает растения от вредителей и болезней, способствует накоплению сахаров, тем самым улучшая вкус плодов.

Для приготовления подкормки нужно растворить 1 ст.л. соли в 10 л воды и полить томаты либо опрыскать их. Можно и просто посыпать землю вокруг кустов солью перед поливом.