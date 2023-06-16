Режиссера Григория Чухрая отдали под суд за его первый самостоятельный фильм

Первым фильмом этого таланливого режиссера стала легендарная картина "Сорок первый". Именно за эту ленту Чухрая судили.

Из партии он был исключен за трогательную "Балладу о солдате". За "Чистое небо" его хотели посадить, а за "Трясину" - вообще изгнать из профессии и разогнать все руководство киностудии, где снимался фильм.

Чухрай никогда и никого не просил о помощи, но судьба была милостива к нему. Он продолжал бороться за свое кино, и всегда находились люди, которые помогали ему.

В последующем его "Баллада о солдате" была отмечена Ленинской премией. А другие картины получили десятки престижных наград на международных фестивалях.

Его фильмы долгими десятилетиями не сходили с экранов. И в наши дни у них остается множество поклонников в разных странах мира.