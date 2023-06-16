Эксперты рекомендуют поливать свеклу солью

Полив с солью гарантирует улучшение вкуса овоща. К примеру, свекла после такой подкормки становится сочной и сладкой.

Конечно, важно количество натрия хлора. Подход - чем больше, тем лучше, здесь не подойдет, так как культура будет чувствовать себя плохо при переизбытке соли.

Изначально необходимо развести 1 ложку соли в воде. Состав соединяем с водой в 10-литровом ведре, долитом доверху.

Добавление золы в раствор сделает его еще более действенным (от 200 мл до 1 л продукта горения).

Поливать нужно не только грунт вокруг свеклы, но и ботву. Осуществляется подкормка вечером. Повторяется процедура спустя несколько дней.