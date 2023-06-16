Илон Маск планирует в 2025 году запустить коммерческую космическую станцию

Планируется, что Haven-1 выведут на орбиту компании SpaсeX и Vast, тоже принадлежащие Маску. Станция будет насчитывать длину примерно 100 метров. В ней должны одновременно разместиться 4 члена экипажа.

Для участников полета будет обеспечена круглосуточная интернет-связь через бортовой вай-фай и хорошее питание. А пребывание на орбите должно продлиться не меньше 30 суток.

Первые кандидаты к будущему полету уже проходят отбор в компании Vast. В рамках проекта Vast-1 планируют использовать многоразовую станцию Dragon от SpaсeX.

Именно на нем должен полететь будущий экипаж. Также планируется, что на станции проведут первый в истории освоения космоса эксперимент по разработке искусственной гравитации.