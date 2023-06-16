Дачники рассказали, как защитить помидоры от фитофторы на несколько лет

Для этого потребуется препарат, который продается в любой аптеке и стоит копейки – борная кислота.

Нужно взять чайную ложку борной кислоты и растворить ее в небольшом количестве теплой воды, поскольку в холодной кислота не растворяется.

Затем количество воды доводят до 10 л и обрабатывают растения. Борная кислота не только защищает от фитофторы, но и стимулирует формирование завязей.

Можно также использовать состав из 1 л молока, 15 капель йода и 10 л воды. Это средство используют каждые 10 дней.