Ученые из Кембриджа создали синтетический человеческий эмбрион из стволовых клеток

В научных кругах это уже назвали революционным шагом, который поможет изучать генетические нарушения и биологические причины выкидышей.

Но на данный момент синтетические эмбрионы не могут быть имплантированы в матку и использованы в клинических целях, это незаконно.

Ученые надеются, что им удастся полностью смоделировать эмбриональное развитие человека с помощью стволовых клеток.

Это даст возможность использовать ранние эмбрионы для исследований и понять, как начинается развитие человека, что может оказать на него негативное влияние.