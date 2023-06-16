Почему растрескивается морковь в земле и как этого избежать: советы дачного эксперта

Это происходит, если грядки не поливают регулярно. Например, люди приезжают на дачу только в выходные и пытаются восполнить дефицит влаги.
Если для регулярного полива нет возможности, лучшим вариантом станет мульчирование грядок с морковью.
За 2-3 недели полив моркови нужно прекратить. Но в очень сухую погоду можно полить грядки за неделю до уборки корнеплодов.
Морковь трескается в плотной глинистой почве. В такой грунт необходимо добавить компост, торф, песок или перегной еще перед посадкой.
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