Почему растрескивается морковь в земле и как этого избежать: советы дачного эксперта

Это происходит, если грядки не поливают регулярно. Например, люди приезжают на дачу только в выходные и пытаются восполнить дефицит влаги.

Если для регулярного полива нет возможности, лучшим вариантом станет мульчирование грядок с морковью.

За 2-3 недели полив моркови нужно прекратить. Но в очень сухую погоду можно полить грядки за неделю до уборки корнеплодов.

Морковь трескается в плотной глинистой почве. В такой грунт необходимо добавить компост, торф, песок или перегной еще перед посадкой.