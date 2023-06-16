Дачники рассказали, чем подкормить чеснок в июне, чтобы не потерять половину урожая

23:43 2023-06-16

В июне происходит формирование головок чеснока, поэтому уход за ним в этот период особенно важен.

Если у растения толстая шейка, высокие и широкие листья, за урожай чеснока можно не переживать.

Но если это не так, нужно срочно принимать меры – вносить подкормку. Это не должно быть зеленое удобрение или другой состав с азотом.

Вместо них нужно залить кипятком древесную золу, перемешать и оставить на 2-3 дня. После этого раствор процеживают, добавляют 9%-ный уксус и поливают чеснок.

Можно использовать калимаг и монофосфат калия. Такие подкормки вносятся с перерывом в одну неделю.

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