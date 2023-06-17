Дачный эксперт объяснил, можно ли класть подгнившие яблоки в компост

На самом деле падалица не подходит для компоста только в двух случаях: если плоды обработаны химическими препаратами или поражены болезнями.
Во всех остальных ситуациях их можно класть в компост. Споры грибков, вредители и бактерии со временем погибнут.
Такое удобрение можно спокойно вносить в почву, дождавшись, когда содержимое компостной кучи или ямы перегниет.
Гнилые яблоки также не принесут никакого вреда, поскольку в компосте в любом случае происходят процессы гниения.
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