Дачники раскрыли секреты выращивания сладкого и сочного редиса: всего 3 простых шага

Вырастить сладкий и сочный редис легко, если знать три простые хитрости. Первая их них – частый полив.
В отличие от многих других огородных растений, редис необходимо поливать два раза в день, иначе его вкус и структура ухудшаются.
Второй секрет заключается в правильной посадке – корнеплоды должны расти на определенном расстоянии друг от друга.
Третья хитрость – это внесение подкормок. Лучшим вариантом для редиса будет древесная зола, которую посыпают на грядки или вносят в виде водного раствора.
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