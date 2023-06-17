Дачники раскрыли секреты выращивания сладкого и сочного редиса: всего 3 простых шага

Вырастить сладкий и сочный редис легко, если знать три простые хитрости. Первая их них – частый полив.

В отличие от многих других огородных растений, редис необходимо поливать два раза в день, иначе его вкус и структура ухудшаются.

Второй секрет заключается в правильной посадке – корнеплоды должны расти на определенном расстоянии друг от друга.

Третья хитрость – это внесение подкормок. Лучшим вариантом для редиса будет древесная зола, которую посыпают на грядки или вносят в виде водного раствора.