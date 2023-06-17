Самые необычные средства для подкормки томатов: шикарный урожай без химии

Вместо химических средств можно использовать натуральные составы, например, отвар крапивы. Растение нужно залить кипятком, настоять несколько часов и полить отваром помидоры.
Оставшиеся от чаепития пакетики или заварка также принесут пользу томатам. Их заливают водой и настаивают одну ночь.
Мощную подкормку можно приготовить из банановой кожуры. Ее нужно прокипятить с водой 15 минут, охладить и полить почву вокруг томатов.
Одно из самых эффективных средств - древесная зола. Можно приготовить из нее настой или просто посыпать грунт.
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