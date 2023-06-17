На грядках не останется ни одного колорадского жука: избавляемся от вредителя без химии

Вместо них можно использовать натуральные составы, приготовленные по народным рецептам, проверенным десятилетиями.
Один из них – настой полыни. Растение нужно залить кипятком вместе с древесной золой, настоять, разбавить 10 л воды и опрыскать картофель.
Для усиления эффекта растения следует присыпать сухой древесной золой, причем лучше брать остатки от сжигания березовых дров.
Интересный способ – насыпать на грядки с картошкой кукурузную муку. Жук обязательно ею полакомится, а потом мука распухнет в желудке вредителя и убьет его.
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