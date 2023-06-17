Дачники назвали простые способы увеличить урожай клубники

Опытные дачники советуют сажать не один, а несколько сортов клубники. Практика показывает, что это положительно сказывается на урожае.

Междурядья клубничных грядок желательно накрыть черной пленкой, чтобы там не разрастались сорняки.

Перед созреванием ягод примерно за 10 дней необходимо обрезать на кустах нижние листья.

Обрезать нужно каждый второй лист, чтобы ягоды получали достаточное количество солнечного света, росли крупными и сладкими.