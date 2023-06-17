Удобрение для огорода из апельсиновых корок: дачники поделились проверенным рецептом

Апельсиновые корки нужно высушить, хранить их можно в тканевом или марлевом мешочке. Перед использованием их нужно измельчить.
Полученный порошок заливают кипятком в соотношении 1:2, накрывают крышкой и убирают в темное место на двое суток.
После этого настой процеживают и разбавляют водой. Получается удобрение, которым можно поливать растения раз в неделю.
Порошок из сухих апельсиновых корок можно заделывать в грядки на небольшую глубину. Они будут насыщать почву полезными веществами.
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