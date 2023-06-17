Джорджио Армани: Для меня стресс — это стимул

«Успех, подобный моему, требует полной отдачи. По большей части мне пришлось отказаться от привязанности [к людям] и личного времени ради работы. <...> Став бизнесменом, вы никогда не перестаете им быть. Честно говоря, я хотел бы больше времени проводить с окружающими меня людьми, получать удовольствие от простых занятий. Но когда мне приносят чек [с доходами], я понимаю, что хотя жизнь и была полной проблем, в ней все равно много чудесных моментов».

Армани рассматривает стресс как стимул:

«Я отвечаю за большой бизнес, поэтому очень хорошо понимаю, что такое стресс. Хотя обычно я считаю это положительным опытом, чем-то, что стимулирует. Все сводится к тому, что стресс — это вызов; он становится отрицательным только тогда, когда вы теряете контроль над ситуацией или когда не подозреваете о серьезных проблемах. Я изо всех сил стараюсь избегать подобных ситуаций».