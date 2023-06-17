С луковой шелухой и урожай неплохой: природное суперсредство защитит огород от болезней и вредителей

Луковая шелуха ничего не стоит в плане денег, но при этом эффект от ее использования огромный.

Чтобы приготовить нужное средство, надо 1 ст. шелухи залить 1 л воды, кипятить в течение 5 минут, дать сутки настояться. О готовности раствора будет сигнализировать насыщенный темно-коричневый цвет жидкости.

Потом процедить, развести с водой в соотношении 1:5 и полить все овощные культуры. Через пару недель повторить (и так в течение всего вегетационного периода).

Также можно приготовить луковую шелуху по другому рецепту: 1 ст. шелухи залить 10 л холодной водой, настаивать на солнце около 4 суток. Процедить и разбавить водой в соотношении 1:2.

Такой состав больше подходит для обработки сада: плодовых деревьев и ягодных кустарников.

К слову, некоторые эксперты советуют гущу не выбрасывать, а прикопать на грядки. Либо не процеживать растворы: растениям в любом случае будет от этих поливов большая польза.