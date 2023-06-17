Турбулентность во время полёта никогда не была причиной авиакатастрофы

Сильно боитесь тряски во время полёта на самолете? Тогда не бойтесь, ведь за более чем 120 лет существования самолетов турбулентность ни разу не стала причиной аварии.
50% пилотов признавались, что засыпали во время полёта
29% из них сказали, что когда они проснулись, второй пилот тоже спал.
Аварийная посадка самолёта на воду на 50% безопаснее, чем на сушу
Даже самолёты, не рассчитанные на то, чтобы садиться на воду, удачно приводняются, чем приземляются.
Стюардессы - это не просто "небесные официантки"
Стюардессы проходят подготовку и выполняют ряд функций, о которых пассажиры не знают. Они проверяют аварийное оборудование перед полетом, обеспечивают безопасность, оказывают первую помощь пассажирам.
Последний раз молния сбивала самолет в 1963 году
После этого конструкция самолётов изменилась: теперь молния не может попасть за обшивку и вызвать детонацию топлива, на самолёты установили громоотводы.
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