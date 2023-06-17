Пожелтели перья чеснока: какая подкормка решит такую проблему

Почему желтеет чеснок? Опытные дачники назвали сразу несколько причин: возвратные заморозки, затянувшиеся дожди или, напротив - слишком жаркая и сухая погода.

Исправить ситуацию поможет простая и доступная подкормка - на основе нашатырного спирта. Чтобы ее приготовить, надо 2 ст.л. нашатырного спирта развести в 10 л воды и полить прямо по растениям. Результат не заставит себя ждать: буквально через 2-3 дня перья оживут и позеленеют.

К слову, такая азотная подкормка имеет еще одну полезную функцию - она отпугивает вредителей. Ее можно заменить и другим азотным удобрением - скажем, карбамидом (мочевиной).

Такие подкормки, как правило, используют с интервалом в 10 дней, а при бедных почвах еще чаще - раз в неделю. Прекратить ее надо в конце июня, за три недели до уборки чеснока. На этом этапе следует акцентировать внимание на фосфорно-калийных подкормках.

Автор канала "Дачные истории" на платформе Дзен рекомендует также внести удобрение, содержащее магний - это даст толчок росту чеснока и тоже поможет избавиться от пожелтения.

Как приготовить средство? Надо 1 ст. л. аммиачной селитры и аналогичное количество сульфата магния развести в 10 л воды. Таким раствором чеснок опрыскать надо по влажной земле, стараясь, чтобы средство попало к корням.

Также надо помнить: чеснок - довольно влаголюбивая культура. Потому, если стоит сухая погода, его надо регулярно поливать, чтобы земля в районе корней оставалась влажной.