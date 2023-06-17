В России обсуждают запрет параллельного импорта телефонов Samsung и LG

17 июня министр цифровой трансформации России Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Министерство промышленности и торговли России ведут дискуссию о запрете параллельного импорта мобильных телефонов Samsung и LG в страну. Кроме того, Шадаев заявил, что в Минцифры и Минпромторге обсуждают введение запрета на параллельный импорт тяжёлых компьютеров.

По словам чиновника, в правительстве России осознают факт существования китайских аналогов техники, превосходящих оригиналы, произведённые в Южной Корее.