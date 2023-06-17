В Японии повысили возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет

Это означает, что половые отношения с подростками младше 16 лет будут считаться изнасилованием и преследоваться в уголовном порядке.

За попытку вступить в сексуальный контакт с лицами такого возраста, в том числе за счет запугивания или предложения денег, предусмотрены лишение свободы на срок до года или штраф.

Но есть исключение. Если в интимную связь вступают несовершеннолетние, у которых разница в возрасте не превышает 5 лет и каждому из них больше 13 лет, уголовного преследования не будет.

С 1907 года по законам Японии дети старше 13 лет имели право дать свое согласие на сексуальную связь.