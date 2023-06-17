В Германии найден меч бронзового века, которому около 3000 лет

Известно, что предмет относится к культуре урнфилдов, появившейся около 1300 г. до н.э., поэтому мечу может быть около 3000 лет.

Его нашли рядом с останками трех человек — мужчины, женщины и ребенка. Согласно предоставленной информации, они были захоронены один за другим, но неясно, связаны ли они между собой.

Меч имеет богато украшенную восьмиугольную рукоять из бронзы, которая теперь имеет зеленоватый оттенок, потому что бронза содержит медь и металл, который окисляется при воздействии воздуха и воды.

Стоит отметить, что в настоящее время выясняется, было ли оружие произведено в Баварии или привезено из других мест. В эпоху бронзы существовало три основных центра распространения восьмиугольных мечей: Южная и северная Германия, а также Северная Дания.