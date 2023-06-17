Как ускорить созревание помидоров с помощью простого натурального средства

Для этого потребуется хорошо перепревший перегной из компостной ямы или кучи, которая есть на каждом участке.

Нужно взять 3 кг перегноя и размешать его в 20 л воды. Туда же следует добавить 2 кг торфа, предварительно раскисленного доломитовой мукой или мелом.

В состав добавляют 2 г борной кислоты и 1 г янтарной кислоты, все хорошо перемешивают и настаивают не менее 6 часов.

Подкормку можно использовать в течение всего летнего сезона, но не чаще, чем раз в 10 дней.