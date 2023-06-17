Дачный эксперт назвал основные недочеты во время выращивания моркови, ведущие к слабому урожаю

Расскажем о распространенных ошибках, которых можно избежать, чтобы потом радоваться достигнутому успеху.

Почва

Перед посадкой моркови не забудьте подготовить почву. Убираем растительный мусор, рыхлим, вносим удобрения - имеющуюся в наличии органику или покупные минеральные сбалансированные составы.

Посадка

Не сажаем семена очень густо, они дадут чахлые ростки, которые будут страдать от конкуренции за питание и воду. Такая морковь не растет высоко, дает мелкие плоды искаженной формы.

Морковные семена очень маленькие, их нужно сеять неглубоко, чтобы ростки могли быстрее пробиться наверх.

Полив

Слабый полив замедляет рост моркови, ведет к раздвоенным корнеплодам. Избыток воды закончится гнилью и растрескиванием плодов.

Прополка и прореживание

Если не прореживать, густые посадки будут плохо развиваться, растениям не хватит воды и питательных элементов. Сорняки будут отбирать часть полезных ресурсов из почвы, если с ними не бороться.

Профилактика

Обязательно проводите профилактические обработки от болезней и вредителей, чтобы не погубить урожай. Частые проблемы моркови - грибковые инфекции, тля, морковная ржавчина.

Уборка урожая

Собираем корнеплоды в срок, раньше времени нельзя, чтобы корнеплоды не были очень жесткими.