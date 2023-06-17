Профессионал-садовод дал полезные рекомендации по уходу за яблоней, чтобы она радовала плодами

Никаких сложностей в уходе нет, но кое-какие правила запомнить стоит.

Цветет дерево в середине мая и до начала июня. Свет любит обильный и яркий. Хорошо растет на питательной, нейтральной почве. Поливаем после посадки раз в неделю по ведру на саженец.

Позже, как растение окрепнет, поливы делаем реже - до одного раза в 2-3 недели. В сильную жару и сухую погоду надо поливать яблоню по 1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния почвы.

Чаще всего это случается в летние дни. Если на ветвях висит много плодов, нужно укрепить их опорами, чтобы не обломились.

Полезное дело - высадить поблизости такие культуры, как чеснок, кориандр, помидоры, настурция, полынь, они отвадят многих насекомых-паразитов и грызунов.

Утепляйте стволы к холодам, делайте профилактические опрыскивания от вредителей и заболеваний. Не забываем про обрезку.

Она стимулирует прирост цветочных почек, у старых яблонь процедура ведет к омолаживанию, появлению свежих побегов.