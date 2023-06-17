Где лучше всего поставить теплицу на дачном участке: советы профессионала

Разбираемся вместе с экспертом, какое место на даче выбрать для размещения теплицы.

Этот участок должен находиться под постоянным солнечным освещением, причем со всех сторон. Прямой свет должен падать на стенки теплицы не менее 6-8 часов в день.

Это должен быть тихий спокойный уголок без ветров, чтобы теплица сохраняла свою устойчивость и не подвергалась колебаниям температуры.

Хорошее место - возле заборы, изгороди, дачного дома.

Идеально, если теплица расположена недалеко от источника воды и электрических розеток.

Сооружение надо поставить вблизи с подсобным помещением для инвентаря, различных садово-дачных приспособлений и материалов.

Не ставьте теплицу в низменностях или заболоченных местах. Размещайте ее на земле с хорошим дренажом.

Место должно быть просторным, чтобы можно было свободно установить теплицу нужного размера, с учетом садовых дорожек, запаса территории возле стенок сооружения.

Также имейте ввиду, что в будущем вы можете пожелать расширить вашу теплицу.

Учитывайте также общие внешние факторы, которые могут повлиять на создание микроклимата на садовом участке и устойчивость температур.

Например, рядом лежащие водоемы, особенности окружающей флоры, высоту над уровнем моря.

Изучите местные строительные нормы, правила зонирования, необходимые разрешения для возведения тепличного сооружения.