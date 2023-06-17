Ни один кабачок не сгниет: дачники назвали секретную подкормку

На это же указывает большое количество пустоцветов на кустах, обилие зелени. С таким явлением нужно бороться, иначе пропадет весь урожай.

Первое, что стоит сделать – организовать регулярный и достаточно обильный полив, чтобы вода вымыла лишний азот из почвы.

Делать это нужно ранним утром, чтобы листья кабачков не получили ожог. Потребуется также подкормка с калием.

Для ее приготовления 1 ст.л. сульфата калия нужно развести в 10 л воды. Можно взять калиомагнезию, но тогда нужно 10 г на 10 л воды.